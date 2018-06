Eurojackpot Runde drei für 90 Millionen Jackpot

Der Eurojackpot Wahnsinn geht in Runde drei: Für richtige Zahlen winkt heute Freitag, den 08.06.2018 ein 90-Millionen-Jackpot im Eurolotto. Zweite Gewinnklasse mit satten 22 Millionen Euro gefüllt.

Chancen, Multimillionär zu werden, bietet am heutigen Freitag erneut der Eurojackpot. Erstmals seit Bestehen des Eurojackpots ist der Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse drei Wochen hintereinander stehen geblieben. Am Freitag hat kein Spielteilnehmer die „sieben Richtigen“ (fünf Richtige mit zwei richtigen Eurozahlen) getippt, sodass weiterhin 90 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse warten. Damit sind auch an diesem Freitagabend wieder die Augen auf die Glücksschmiede Helsinki gerichtet – dem Ort, wo die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen stattfindet.

Bei einem solchen Mega-Jackpot ist die Besonderheit, dass auch die zweite Gewinnklasse millionenstark wird. Die Summe, die sich sonst in der ersten Gewinnklasse angesammelt hätte, wandert nämlich in die zweite Gewinnklasse, wenn die erste bereits auf ihr Maximum von 90 Millionen Euro angewachsen ist. Somit ist für die kommende Ziehung die zweite Gewinnklasse mit rund 22 Millionen Euro gefüllt. Die Chance auf den Jackpot der 1. Gewinnklasse liegt bei rund 1 zu 96 Millionen, in der 2. Gewinnklasse bei etwa 1 zu 6 Millionen.

Die 2012 gestartete Lotterie gibt es mittlerweile in 18 europäischen Ländern. Die Ziehung findet immer freitags in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Die Eurojackpot-Spielformel lautet 5aus50 und 2aus10. Das heißt, der Jackpot wird mit fünf richtigen Zahlen und zwei Zusatzzahlen geknackt. Insgesamt können in zwölf Gewinnklassen Treffer erzielt werden. Der Gewinntopf kann auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen. Der Spieleinsatz liegt bei zwei Euro pro Tipp.

Eurojackpot zum 5. Mal auf Höchstgrenze

Der Eurojackpot ist seit Start der Lotterie im Jahr 2012 überhaupt erst zum fünften Mal auf die maximale Höhe angewachsen. Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Jackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Spieler teilten sich die Gewinnsumme und erhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Topf im Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland.