Eurojackpot-Freitag, 1. Juni: Erneut 90 Millionen im Jackpot

Eurojackpot zur 1. Juni-Ziehung randvoll gefüllt, 90 Millionen Euro schwerer Jackpot winkt am Freitag, den 01.06.2018, für die richtigen Gewinnzahlen. Gegen 20 Uhr werden im Eurolotto die Glückszahlen am Abend in Helsinki gezogen.

Eine neue Chance auf den Riesengewinn von 90 Millionen Euro haben Lottospieler aus Deutschland und 17 weiteren Teilnehmerländern an diesem Freitag (1. Juni) im Eurojackpot. Am Abend werden im finnischen Helsinki die Gewinnzahlen gezogen.

Der Eurojackpot ist neun Mal in Folge nicht geknackt worden und so auf seine Höchstsumme angewachsen. Auch bei der letzten Mai-Ziehung des Jahres vergangener Woche hatte kein Spieler quer durch Europa auf die „sieben richtigen Zahlen“ gesetzt. Der Hauptgewinn ist gedeckelt, mehr als 90 Millionen Euro sind beim Eurojackpot nicht drin.

„6 Richtige“ können 20 Millionen Euro bringen

Und der Traum vom großen Jackpot-Gewinn lebt am Freitagabend gleich doppelt: Auf alle Lottofreunde wartet eine besonders spannende Gewinn-Konstellation bei der Lotterie. Durch den Überlauf des Jackpots (die erste Gewinnklasse ist bei 90 Million Euro gedeckelt) gibt es auch in der Gewinnklasse zwei (5 Richtige Haupt- und eine passende Eurozahl) einen zusätzlichen Jackpot von 20 Millionen Euro.

Das Besondere ist dabei die deutlich verbesserte Chance auf einen Millionengewinn. Liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 95 Millionen in der höchsten Klasse, steigt die Chance auf einen Treffer im zweiten Gewinnrang für „sechs Richtige“ auf 1 zu rund 6 Millionen. Bei der letzten Ziehung am vergangenen Freitag konnten auf diesem Wege bereits vier Lottospieler durch Treffer in Rang zwei zu Millionären werden.

Das letzte Mal wurden gigantische 90 Millionen Euro im Februar ausgespielt. Eine finnische Tippgemeinschaft teilte sich den Mega-Jackpot. Bisher wurde der Eurojackpot im laufenden Jahr dreimal geknackt. Neben Finnland wurde in diesem Jahr auch bereits in Deutschland (42 Millionen Euro) und zuletzt in Norwegen (17 Millionen Euro) ein Hauptgewinn ausgezahlt.

Die Lottokugeln wirbeln gegen 20 Uhr durch die zwei Trommeln. „Venus“ und „Pearl“ heißen die beiden Eurojackpot-Ziehungsgeräte. „Venus“ ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen. Im etwas kleineren Ziehungsgerät „Pearl“ werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen. Die Kugeln werden per Luftdruck in den Lostrommeln gemischt. Gewinnquoten werden vom Lotteriebetreiber noch am gleichen Abend veröffentlicht.