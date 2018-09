Eurojackpot Zahlen, 21.09.2018: Jackpot nicht geknackt

Eurojackpot Zahlen vom Freitag, den 21.09.2018 sind gezogen. Die aktuellen Gewinnzahlen (5 aus 50) lauten 5, 8, 16, 42 und 46. Die beiden Eurozahlen (2 aus 10) lauten 2, 10. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Quelle Westlotto.

Der Eurojackpot wurde zum dritten Mal in Folge nicht geknackt und steigt auf 38 Millionen Euro. Der zweite Rang (5 plus 1) wurde dreimal abgeräumt. Gewonnen wurde in Deutschland, Norwegen und der Slowakei – jeweils rund 580.000 Euro.

Im dritten Rang (5 Richtige) gibt es fünf Großgewinne zu je fast 123.000 Euro. Gewonnen wurde in Dänemark, Finnland, Italien und Deutschland (2).