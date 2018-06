Eurojackpot Zahlen 22.06.2018: Wieder kein Jackpot-Knacker

Die aktuellen Eurojackpot Zahlen der 25. Ziehung vom Freitag, den 22.06.2018, sind gezogen. Der 90-Millionen-Jackpot im Eurolotto wurde wieder nicht geknackt. In Rang zwei werden nächste Ziehung voraussichtlich rund 24 Millionen Euro erwartet.

Der mit 90 Millionen Euro gefüllt Eurojackpot wurde auch im fünften Anlauf in Folge nicht geknackt. Zum insgesamt 13. Mal hintereinander hat es keinen Hauptgewinner im Eurolotto gegeben. Damit bekommen Lottospieler aus Deutschland und 17 weiteren Teilnehmerländern am nächsten Freitag eine neue Chance auf einen gigantischen 90 Millionen-Eurojackpot.

Aber nicht nur der erste Gewinnrang ist beim Eurolotto bei der nächsten Ziehung (29. Juni) prall gefüllt. Auch in der zweiten Gewinnklasse können die Eurojackpot-Tipper erneut auf einen satten Millionengewinn hoffen. Rund 24 Millionen Euro werden für „5 plus 1“ bei der nächsten Ausspielung erwartet, teilte Westlotto am Abend mit.

Es ist einmalig in der bisherigen Geschichte der Lotterie Eurojackpot, dass es nun sechs Ziehungen in Folge in der obersten Gewinnklasse einen Jackpot von 90 Millionen Euro gibt. Eine Zwangsausschüttung nach einer bestimmten Anzahl von Ziehungen, gibt es beim Eurojackpot nicht. Der 90 Millionen Jackpot bleibt so lange stehen, bis er von einem Tipper abgeräumt wird.

Elf Mal „5 plus 1“ zu jeweils über zwei Millionen Euro

Zwar wurde der Jackpot wieder nicht geknackt, dennoch gibt es viele Millionengewinne im Eurolotto zu vermelden. Elf Spieler/Spielerinnen oder Tippgemeinschaften bekommen jeweils mehr als 2 Millionen Euro für „5 plus 1“ aus der zweiten Gewinnklasse. Die Gewinner kommen achtmal aus Deutschland (Baden-Württemberg (2x), Bayern, Hessen, Niedersachsen (2x), Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) und je einmal aus Finnland, Slowenien und Schweden.

20 weitere Lottospieler können sich dank eines Fünfer-Treffers in Klasse drei über jeweils rund 63.000 Euro freuen. 93 Treffer hat es in Klasse 4 zu je rund 4.500 Euro gegeben.

Eurojackpot Ziehungen finden einmal die Woche statt. Immer am Freitag werden die Glückszahlen in Finnland gezogen. Die Chance den Hauptgewinn abzuräumen liegt bei etwa 1 zu 95 Millionen. Die Gewinnchance im zweiten Rang (5 plus 1) liegt bei etwa 1 zu 6 Millionen.

Eurojackpot Gewinnzahlen vom 22. Juni 2018

5 aus 50: 16 – 24 – 33 – 35 – 43

2 aus 10: 6 – 7

Eurojackpot Gewinnquoten

Gewinnklasse 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen): unbesetzt

Gewinnklasse 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl): 11 x 2.173.407,10 €

Gewinnklasse 3 (5 Zahlen + 0 Eurozahlen): 20 x 63.178,40 €

Gewinnklasse 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen): 93 x 4.528,90 €

Gewinnklasse 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl): 1.917 x 197,70 €

Gewinnklasse 6 (4 Zahlen + 0 Eurozahlen): 2.817 x 104,60 €

Gewinnklasse 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen): 4.160 x 60,70 €

Gewinnklasse 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen): 55.962 x 23,30 €

Gewinnklasse 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl): 77.501 x 16,30 €

Gewinnklasse 10 (3 Zahlen + 0 Eurozahlen): 121.233 x 14,90 €

Gewinnklasse 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen): 291.643 x 11,20 €

Gewinnklasse 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl): 1.083.078 x 7,40 €

Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: WestLotto.

Fünfter 90-Millionen-Eurojackpot

Der Eurojackpot ist seit Start der Lotterie im Jahr 2012 zum fünften Mal auf die maximale Höhe angewachsen. Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Jackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen und erhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Eurojackpot im Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland.