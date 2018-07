Eurojackpot Zahlen 06.07.2018: Jackpot in Deutschland geknackt

Die aktuellen Eurojackpot Zahlen der 27. Ziehung vom Freitag, den 06.07.2018, sind gezogen. Der 90-Millionen-Jackpot im Eurolotto wurde in Deutschland geknackt – im siebten Anlauf. Zwei Lotto-Spieler aus Hessen und Sachsen-Anhalt haben die „5 plus 2“ richtig vorhergesagt. Die Neu-Millionäre teilen sich jetzt den 90 Millionen Jackpot und erhalten jeweils 45.000.000 Euro, teilte WestLotto am Freitagabend nach der Ziehung mit.

Mit der heutigen Ausspielung gab es in der zweiten Gewinnklasse einen weiteren Jackpot von 23 Millionen Euro durch den Überlauf im ersten Gewinnrang. Gleich 24 Spielteilnehmer teilen sich diesen weiteren Jackpot mit jeweils 999.914,60 Euro. Lesen Sie bei Fast Flip alle Gewinnzahlen und Quoten.

Eurojackpot Gewinnzahlen vom 6. Juli 2018

5 aus 50: 2 – 7 – 24 – 38 – 45

2 aus 10: 5 – 8

Eurojackpot Gewinnquoten

Gewinnklasse 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen): 2 x 45.000.000,00 € Gewonnen wurde in Deutschland (Hessen und Sachsen-Anhalt)

Gewinnklasse 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl): 24 x 999.914,60 € Gewonnen wurde in Deutschland (Baden-Württemberg, Bayern (3x), Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen (3x), Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen), Norwegen, Spanien (2x), Italien, Finnland (5x), Kroatien und Polen

Gewinnklasse 3 (5 Zahlen + 0 Eurozahlen): 29 x 43.966,70 €

Gewinnklasse 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen): 191 x 2.225,10 €

Gewinnklasse 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl): 2.239 x 170,80 €

Gewinnklasse 6 (4 Zahlen + 0 Eurozahlen): 4.264 x 69,70 €

Gewinnklasse 7 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen): 6.554 x 38,90 €

Gewinnklasse 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen): 79.772 x 16,50 €

Gewinnklasse 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl): 84.568 x 15,00 €

Gewinnklasse 10 (3 Zahlen + 0 Eurozahlen): 137.427 x 13,20 €

Gewinnklasse 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen): 414.050 x 8,00 €

Gewinnklasse 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl): 1.078.148 x 7,50 €

Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: WestLotto. Die nächste Eurojackpot-Gewinnchance gibt es am Freitag, 13. Juli 2018. Dann startet der Eurojackpot wieder mit 10 Millionen Euro von vorne.