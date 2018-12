Eurojackpot wurde geknackt: Zahlen vom 28.12.2018

Eurojackpot wurde bei der letzten Ziehung des Jahres geknackt – Hälfte geht nach Deutschland, die andere in die Niederlande: Der Eurojackpot ist bei der Ausspielung am Freitag, den 28.12.2018, abgeräumt worden. Zwei Gewinner aus Deutschland und den Niederlanden teilen sich mehr als 19 Millionen Euro.

Die Zahlen 19, 24, 31, 38 und 40 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 10 seien in Helsinki gezogen worden, teilte der Lotteriebetreiber mit. Jeder der beiden Glückspilze gewinnt dank der „sieben Richtigen“ (5 plus 2) exakt 9.606.434,20 Euro.

In der zweiten Gewinnklasse (5 plus 1) gebe es drei Gewinner, die sich über jeweils etwa 590.000 Euro freuen können. Sie kommen den Angaben zufolge allesamt aus Deutschland.

Vier weitere Großgewinne gab es in der dritten Gewinnklasse (5 Richtige). Gewonnen wurde je rund 156.000 Euro in Dänemark, Deutschland, Norwegen und Schweden. In der ersten Ziehung des neuen Jahres (4. Januar) startet der Jackpot wieder mit 10 Millionen Euro von vorne.