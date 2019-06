Eurojackpot Zahlen 28.06.2019: Jackpot geknackt

Ein Lotto-Spieler aus Deutschland hat am Freitag, 28.06.2019, den mit fast 19 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Die Ziehung im finnischen Helsinki bescherte ihm dank der richtigen Eurolotto Gewinnzahlen (18-25-26-35-38; Eurozahlen 5-6) genau 18.927.386,20 Euro, wie die finnische Lottogesellschaft Veikkaus mitteilte.

In der zweiten Gewinnklasse konnte sich ein weiterer Lotto-Tipper aus Deutschland einen Millionengewinn sichern. Für „5 plus 1“-Richtige gibt es rund 1,64 Millionen Euro in Rang zwei.

Bei der ersten Juli-Ausspielung (05.07.2019) startet der Jackpot im Eurlotto wieder von vorne. Dann warten auf die sieben richtigen Gewinnzahlen (5 plus 2) 10 Millionen Euro. Der Eurojackpot, an dem sich 18 europäische Länder beteiligen, ist bei 90 Millionen Euro gedeckelt. Gezogen werden die Eurojackpot Zahlen immer am Freitag in Helsinki.