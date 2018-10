Eurojackpot Zahlen 26.10.: Weiter 90 Mio. € im Topf

Eurojackpot Zahlen der Ziehung vom Freitag, 26.10.2018 sind da. Jackpot wieder nicht geknackt. Gewinntopf verharrt auf Höchstgrenze von 90 Millionen Euro, in Rang zwei liegen jetzt 20 Millionen Euro.

Eurojackpot Zahlen vom Freitag, den 26. Oktober 2018 sind gezogen. Die aktuellen Gewinnzahlen (5 aus 50) der 43. Ausspielung lauten 18, 19, 33, 38 und 44. Die beiden Eurozahlen (2 aus 10) lauten 4, 10. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Quelle Westlotto. Der Eurojackpot wurde zum achten Mal in Folge nicht geknackt und bleibt somit auf seiner Höchstgrenze von 90 Millionen Euro stehen.

Der zweite Rang (5 plus 1) wurde bei der vierten Oktober-Ziehung fünfmal abgeräumt – die „sechs Richtigen“ machen die glücklichen Gewinner um jeweils exakt 1.234.568,50 Euro reicher. Gewonnen wurde in Deutschland (2), Schweden, Niederlande und Ungarn. Im dritten Rang (5 Richtige) gibt es neun Groß-Gewinne. Die Glückspilze streichen jeweils rund 121.200 Euro ein. Gewonnen wurde in Deutschland (5), Dänemark (2) und Finnland (2).

Der Eurojackpot ist bei 90 Millionen Euro gedeckelt. Bei einem solchen Mega-Jackpot ist die Besonderheit, dass auch die zweite Gewinnklasse millionenstark wird. Die Summe, die sich sonst in der ersten Gewinnklasse angesammelt hätte, wandert nämlich in die zweite Gewinnklasse, wenn die erste bereits auf ihr Maximum von 90 Millionen Euro angewachsen ist. Somit ist für die nächste Ziehung am 2. November die Gewinnklasse zwei mit rund 20 Millionen Euro gefüllt. Die Gewinnchance mit „6 Richtigen“ liegt hier bei etwa 1 zu 6 Millionen.