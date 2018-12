Eurojackpot nicht geknackt: Zahlen vom 21.12.2018

Eurojackpot Zahlen vom 21.12.2018 der 51. Ziehung des Jahres sind gezogen – Jackpot wurde nicht geknackt. Vier satte Großgewinne für „5 plus 1“ – drei davon in Deutschland.

Der Eurojackpot wurde bei der vorletzten Ziehung in diesem Jahr nicht geknackt. In Helsinki wurden am Freitagabend, den 21. Dezember 2018 die Gewinnzahlen 3-16-20-34-49 plus die Zusatzzahlen 2 und 10 gezogen. Nach Angaben von Westlotto werden zur nun zur letzten Ausspielung 2018 am nächsten Freitag (28. Dezember) voraussichtlich rund 19 Millionen Euro im höchsten Gewinnrang erwartet.

Der Jackpot im Eurolotto wurde zwar nicht abgeräumt, dennoch gibt es dicke Großgewinne wenige Tage vor Heiligabend: Vier Spieler oder Tippgemeinschaften – davon drei aus Deutschland und einer aus Ungarn – bekommen je fast 427.000 Euro „Weihnachtsgeld“ aus der zweiten Gewinnklasse. In der dritten Gewinnklasse wurde sieben Mal gewonnen. Jeweils rund 86.000 Euro gibt es für die Fünfer-Treffer.