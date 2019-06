Eurojackpot Zahlen 21.06.2019: Keine „5 plus 2“

Bei der Eurojackpot Ziehung vom Freitag, den 21.06.2019 wurden im Eurolotto folgende Gewinnzahlen (5 aus 50) gezogen: 20, 27, 37, 41 und 45. Die beiden Eurozahlen (2 aus 10) lauten 1 und 7. Angaben wie immer ohne Gewähr, Quelle Veikkaus.

Es gibt keinen Eurojackpot-Hauptgewinner („5 plus 2 Richtige“) bei der Ausspielung vom 21. Juni 2019. Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Jackpot beim Eurolotto voraussichtlich rund 18 Millionen Euro erwartet, teilte die finnische Lottogesellschaft mit.

Acht Eurojackpot-Großgewinne in Klasse 2 und 3

Es gibt zwar keinen Eurojackpot-Knacker, dafür aber immerhin acht Großgewinne in Rang zwei und drei. Der zweite Rang (5 plus 1) wurde dreimal geknackt – dreimal in Deutschland. Dafür gibt es jeweils 525.446,70 Euro.

Der dritte Rang wurde fünfmal abgeräumt. Dafür gibt es jeweils 111.271 Euro. Gewonnen wurde in Dänemark, Finnland (2), Litauen und Norwegen.