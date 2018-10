Eurojackpot 19.10.2018: Heute 74 Millionen im Topf

Eurojackpot Ziehung am Freitag, den 19.10.2018: Auf richtige Zahlen (5 plus 2) warten in Klasse eins heute rund 74 Millionen Euro. In der zweiten Gewinnklasse (5 plus 1) winkt ebenfalls ein Millionengewinn – rund 2 Millionen Euro werden hier erwartet.

Der Eurojackpot wächst und wächst. Inzwischen liegt die Jackpotsumme im obersten Gewinnrang bei sage und schreibe 74 Millionen Euro. Ein gutes Omen für deutsche Eurojackpot-Spieler? Zuletzt wurde der Eurojackpot Ende August geknackt. Zwei deutsche Lotto-Spieler aus Hessen und Nordrhein-Westfalen teilten sich den Topf und wurden um jeweils knapp 31 Millionen Euro reicher. Folglich stellt sich die Frage, ob diese Woche noch ein „Goldener Oktober“ auf den einen oder anderen Lottospieler aus Deutschland wartet.

So läuft die Eurojackpot Ziehung ab

Am Freitagabend dürften europaweit Millionen von Lottospielern gespannt auf die Ergebnisse warten. Doch wie läuft das ganze Prozedere überhaupt ab? Spätestens um 19 Uhr ist in den 17 Teilnehmer-Länder Annahmeschluss. Dann übertragen die Lotteriegesellschaften ihre Daten nach Münster ins Rechenzentrum und zur Absicherung nach Dänemark. Im Kopenhagener Vorort Brøndby wird ebenfalls ausgewertet (Quasi ein Vier-Augen-Prinzip, damit auch alles richtig läuft).

Jede in Europa getippte Zahlen-Kombination wird dann gespeichert und mit einem Code versehen. Nach einem Abgleich der Daten aus Münster und Dänemark gibt Westlotto in Münster das Ok nach Helsinki. Dort werden die Gewinnzahlen gezogen. Die Uhrzeit für die Ziehung der Gewinnzahlen liegt nicht mehr fix bei 20 Uhr, wie in den Anfangsjahren der Lotterie. Wenn alles ausgewertet und abgeglichen ist, gibt es das Startzeichen, dann kann es auch früher losgehen.

Wenn dann die Kugeln aus den beiden Ziehungsgeräten mit den Hauptzahlen und Eurozahlen gefallen sind, benötigen die Rechenzentren in Münster und Brøndby nur wenige Augenblicke, bis feststeht, ob der Jackpot geknackt ist. Kommen beide Orte zum gleichen Ergebnis – und steht damit fest, dass kein Auswertungsfehler vorliegt – wird das Ergebnis veröffentlicht.