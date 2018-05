Eurojackpot Zahlen Ziehung am 18. Mai: Heute stolze 78 Millionen Euro im Topf

78 Millionen Euro – das ist schon eine stolze Summe, die heute am Freitag, 18.05.2018 bei der Ziehung der Eurojackpot-Zahlen erwartet wird. Sieben Mal in Folge wurde der Jackpot im Eurolotto nicht geknackt. Seit Ende März wächst der Topf in der europaweiten Lotterie und lädt zum Träumen ein. Mit 78 Millionen Euro im Eurojackpot könnte an diesem Freitag wieder ein Traum in Erfüllung gehen – irgendwo in Europa.

Bereits dreimal im laufenden Jahr wurde der Eurojackpot geknackt. Einmal in Finnland (90 Millionen Euro), in Deutschland (42 Millionen Euro) und zuletzt in Norwegen (17 Millionen Euro). Sollte der Jackpot im Eurolotto heute nicht geleert werden könnte er seine gesetzlich vorgegebene Höchstgrenze erreichen bzw. zumindest daran kratzen: 90 Millionen Euro – mehr geht nicht.

Eurojackpot Zahlen werden gegen 20 Uhr gezogen

Am Freitagabend dürften europaweit Millionen von Lottospielern gespannt auf die Ergebnisse warten. Doch wie läuft das ganze Prozedere überhaupt ab? Spätestens um 19 Uhr ist in den 18 Teilnehmer-Länder Annahmeschluss. Dann übertragen die Lotteriegesellschaften ihre Daten nach Münster ins Rechenzentrum und zur Absicherung nach Dänemark. Im Kopenhagener Vorort Brøndby wird ebenfalls ausgewertet. Jede in Europa getippte Zahlenkombination wird dann gespeichert und mit einem Code versehen.

Nach einem Abgleich der Daten aus Münster und Dänemark gibt Westlotto in Münster das Ok nach Helsinki. Dort werden die Gewinnzahlen gezogen. Die Uhrzeit für die Ziehung liegt nicht fix bei 20 Uhr, wie in den Anfangsjahren der Lotterie. Wenn alles ausgewertet und abgeglichen ist, gibt es das Startzeichen, dann kann es auch früher losgehen.

Wenn dann die Kugeln aus den beiden Ziehungsgeräten mit den Hauptzahlen und Eurozahlen gefallen sind, benötigen die Rechenzentren in Münster und Brøndby nur wenige Augenblicke, bis feststeht, ob der Jackpot geknackt ist. Kommen beide Orte zum gleichen Ergebnis – und steht damit fest, dass kein Auswertungsfehler vorliegt – wird das Ergebnis veröffentlicht.