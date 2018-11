Eurojackpot Zahlen 16.11.2018: Jackpot geknackt

Eurojackpot Zahlen vom Freitag, den 16.11.2018 sind gezogen – Jackpot im 11. Anlauf geknackt: Fünf Glückspilze – zwei davon aus Deutschland (Hamburg, Hessen) – teilen sich 90 Millionen-Jackpot. Halbes Dutzend Millionengewinne in Rang zwei beim Eurolotto.

Der Eurojackpot von 90 Millionen Euro ist geknackt. Fünf Tickets mit den sieben richtigen Gewinnzahlen wurden nach Angaben von Westlotto gezogen. Jeder der glücklichen Gewinner erhält exakt 18 Millionen Euro. Gewonnen wurde in Deutschland (Hamburg, Hessen), Finnland, Italien und Spanien. Die aktuellen Gewinnzahlen (5 aus 50) der 46. Ausspielung vom 16. November lauten 13, 15, 18, 39 und 45. Die beiden Eurozahlen (2 aus 10) lauten 5, 6. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.

In der Geschichte von Eurojackpot ist es erst das sechste Mal, dass die oberste Gewinnklasse in einer Ziehung von mehreren Spielteilnehmern gleichzeitig getroffen wurde. Elf Ziehungen waren dieses Mal notwendig, bis der Jackpot geknackt wurde. Er war zum dritten Mal in diesem Jahr auf seinen Maximalbetrag angestiegen. Im Februar stand er zwei Ziehungen hintereinander, von Ende Mai bis Anfang Juli sogar sieben Ziehungen in Folge bei 90 Millionen Euro.

Noch mehr Eurojackpot-Millionäre …

Zudem gab es sechs weitere „Lotto-Millionäre“, die Tipper haben „5 plus 1“ richtig vorhergesagt. Jeweils mehr als 3,8 Millionen Euro streichen die Gewinner aus Deutschland (Baden-Württemberg und zweimal Niedersachsen), Finnland, Italien und Norwegen im zweiten Rang ein. Im dritten Rang (5 Richtige) gibt es zehn Gewinner-Tickets. Die Glückspilze – Deutschland (4), Finnland (2), Dänemark, Kroatien, Ungarn, Polen – streichen einen Großgewinn von jeweils fast 123.000 Euro ein. Bei der nächsten Ziehung am 23. November startet der Eurojackpot wieder mit 10 Millionen Euro von vorne.

„Herzlichen Glückwunsch an die glücklichen Gewinner! Ich freue mich, dass wir gleich elf Multimillionäre in einer Ziehung haben! Das ist insgesamt erst zum zweiten Mal der Fall“, sagt Andreas Kötter, Chairman der Lotterie Eurojackpot.