Eurojackpot Zahlen 11.05.2018: Jackpot wieder nicht geknackt

Die frischen Eurojackpot Zahlen vom Freitag, den 11.05.2018 sind da. Europas Lottospieler bekommen eine neue Chance auf einen gigantischen Jackpot, wie Lotto News berichtet. Auch bei der 7. Ziehung in Folge ist der Jackpot im Eurolotto nicht geknackt. Bei der nächsten Ausspielung geht es nun um unglaubliche 78 Millionen Euro für die „sieben Richtigen“ (5 + 2).

In Helsinki wurden am Abend die Gewinnzahlen 3-14-17-37-39 plus die Zusatzzahlen 5 und 10 gezogen. Angaben ohne Gewähr.

Drei Eurojackpot Spieler gewinnen je rund 702.000 Euro

Der Eurojackpot wurde zwar am 11. Mai erneut nicht geknackt. In der Gewinnklasse zwei (5 + 1) gibt es immerhin drei Gewinner in Deutschland (Baden-Württemberg), Dänemark und in Finnland. Der Gewinn für die Glückspilze: Jeweils rund 702.000 Euro.

Im dritten Gewinnrang (5 Richtige) wurde der Eurojackpot 14 Mal geknackt. Die Fünfer-Treffer wurden in Deutschland (Bayern, Berlin, Schleswig-Holstein, Hessen, Niedersachsen, 3 x Nordrhein-Westfalen), Niederlande, Dänemark, Finnland (3) und Kroatien erzielt. Jeweils rund 53.100 Euro gehen an die Glückspilze.