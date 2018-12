Eurojackpot geknackt – in Dänemark

Eurojackpot Zahlen vom Freitag, den 07.12.2018, der 49. Ziehung sind da: Der Jackpot im Eurolotto wurde in Dänemark geknackt – Glückspilz aus dem Norden Europas räumt über 33 Millionen Euro ab.

Ein Lottospieler aus Dänemark hat den Eurojackpot geknackt und mehr als 33 Millionen Euro gewonnen. Der Gewinner hatte bei der Ziehung in Helsinki europaweit als Einziger die fünf Gewinnzahlen sowie die zwei Eurozahlen genannten Zusatzzahlen (=5 plus 2) korrekt getippt. Die genaue Gewinnsumme beträgt 33.208.146,80 Euro.

Eurojackpot Gewinnzahlen 7. Dezember

5 aus 50: 4 – 16 – 21 – 31 – 42

2 aus 10: 4 – 6

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Quelle Westlotto.

Zweimal „6 Richtige“

Zwei weitere Teilnehmer aus Deutschland und Island lagen mit ihren Tipps nur knapp daneben. Ihnen fehlte die zweite Zusatzzahl (Eurozahl). Für ihren Glücks-Tipp erhalten sie in Rang zwei für die „6 Richtigen“ (5 plus 1) immerhin noch jeweils rund 951.000 Euro. Acht weitere Tipper erzielten einen Fünfer-Treffer und gewinnen in der 3. Klasse jeweils knapp 84.000 Euro.

Nächste Gewinnchance gibt es am 14. Dezember. Dann startet eine neue Jackpot-Runde mit 10 Millionen Euro in Rang eins.