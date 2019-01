Eurojackpot 04.01.: Zahlen der 1. Ziehung 2019

Eurojackpot Zahlen der ersten Ziehung im neuen Jahr vom 04.01.2019 sind da. Zum Jahresauftakt gab es bei der ersten Spielrunde keinen Hauptgewinner. Jackpot im Eurolotto steigt von 10 auf 17 Millionen Euro zur nächsten Ausspielung, teilte der Lotteriebetreiber mit.

Gewinnzahlen vom Freitag, 4. Januar 2019

Eurojackpot Zahlen 5 aus 50: 3 – 10 – 25 – 32 – 43

Eurojackpot Zahlen 2 aus 10: 1 – 3

Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: WestLotto.

Der Jackpot wurde zwar nicht geknackt, dafür gab es zum Jahresstart insgesamt gleich neun Großgewinne in Klasse zwei und drei. Jeweils rund 384.000 Euro wurden in Rang zwei gewonnen in: Deutschland, Niederlande, Norwegen, Ungarn. Jeweils rund 108.000 Euro gehen im dritten Rang nach Deutschland (3), Island, Schweden.