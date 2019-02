In der Freitags-Ausspielung, den 01.02.2019, beim Eurojackpot wurden am Abend in Helsinki die Gewinnzahlen gezogen. Die „5 aus 50“-Zahlen lauten 6, 29, 38, 45 und 47, die „2 aus 10“-Eurozahlen lauten 2 und 3. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Jackpot im Eurolotto im fünften Anlauf geknackt? Heute können die richtigen Zahlen bis zu 49 Millionen Euro bringen. Gewinnquoten werden noch im Laufe des Abends vom Lotteriebetreiber bekanntgegeben.