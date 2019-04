Lotto / EuroJackpot: Die Gewinnzahlen der 17. KW

In der Samstags-Ausspielung, den 27.04.2019, im Lotto 6 aus 49 des Deutschen Lotto– und Totoblocks (DLTB) wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die Gewinnzahlen lauten 2, 13, 14, 19, 47, 48, die Superzahl ist die 5. Die Spiel 77-Gewinnzahl lautet 3864218. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 957607 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Laut Lotto Deutschland liegen heute 3 Millionen Euro im Lotto-Jackpot. Der Gewinntopf im Spiel 77 ist mit rund 2 Millionen Euro gefüllt.

Eurojackpot Gewinnzahlen lassen Jackpot auf 77 Millionen Euro steigen

Die aktuellen Gewinnzahlen im Eurolotto vom Freitagabend lauten 1, 6, 11, 17 und 38. Die beiden Eurozahlen sind die 4 und 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Der Eurojackpot wurde erneut nicht geknackt. Damit gab es bereits zum 6. Mal in Folge keine „5 plus 2“. Bei der ersten Ziehung im Mai (03.05.) werden nun voraussichtlich rund 77 Millionen Euro im höchsten Gewinnrang der europäischen Lotterie erwartet, wie der Lottobetreiber mitteilte.

Einmal „5 plus 1“ in Deutschland getippt

„Sechs Richtige“ (5 plus 1) wurden europaweit einmal erzielt. Rund 2,3 Millionen Euro gehen aus dem zweiten Gewinnrang nach Deutschland. Der Glückspilz hat exakt 2.301.093,30 Euro gewonnen, teilte Lottozahlen News am Abend mit. Fünf Richtige wurden beim Eurolotto achtmal getippt. Im dritten Rang beim Eurojackpot gibt es dafür jeweils rund 101.000 Euro. Gewonnen wurde in Deutschland (3), Dänemark (3), Polen und den Niederlanden.