Eurojackpot: Wieder locken 90 Millionen Euro

Richtige Zahlen bei Eurojackpot Ziehung am Freitag, den 09.11.2018, können heute wieder 90 Millionen Euro bringen: Noch nie in der Geschichte beim Eurolotto gab es binnen eines Jahres so oft die Chance auf den Maximalbetrag von 90 Millionen Euro. Bereits zum 12. Mal in diesem Jahr kann bei einer Ausspielung die Höchstsumme abgesahnt werden.

In der aktuellen Jackpot-Phase geht es am heutigen 9. November in der dritten Ziehung in Folge um den Maximalbetrag. Die Chance auf den Eurojackpot liegt für „5 plus 2“-Richtige bei etwa 1 zu 95 Millionen. Heute nicht zu vergessen: Weitere rund 22 Millionen Euro im zweiten Rang für sechs richtige Zahlen „5 plus 1“ – mit einer attraktiven Gewinnwahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 6 Millionen.