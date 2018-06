Eurojackpot: Vier Mal 4,7 Millionen Euro in Deutschland gewonnen

Wieder war´s nix mit einem Volltreffer bei der Lotterie Eurojackpot: Auch bei der 11. Ziehung in Folge hat es beim Eurolotto erneut keinen Hauptgewinner gegeben. Damit haben Lottospieler aus 18 Teilnehmerstaaten – darunter auch Deutschland – bei der nächsten Spielrunde eine weiteres Mal die Chance auf einen Gewinn von 90 Millionen Euro. In Rang zwei können mit „6 Richtigen“ bis zu 23 Millionen Euro abgesahnt werden.

Auf der Jagd nach dem Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro wurden europaweit fast 42 Millionen Tipps gespielt. Der Spieleinsatz für die gestrige Ziehung lag bei mehr als 83 Millionen Euro. Bei der Ausspielung am Freitagabend (08.06.2018) wurden insgesamt mehr als 1,4 Millionen Gewinner-Tickets gezogen auf die eine gesamte Gewinnsumme von rund 41,4 Millionen Euro entfallen.

Fünf Tipper waren in der zweiten Gewinnklasse erfolgreich, teilte Westlotto mit. Für „5 plus 1“-Richtige werden jeweils rund 4,7 Millionen Euro ausgezahlt. Vier der Tipps wurden in Deutschland gespielt, in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (zwei Mal) und Rheinland-Pfalz. Das gleiche Kunststück glückte einem Lottospieler aus Ungarn.