Eurojackpot unangetastet

Bei der letzten November-Ziehung des Jahres 2019 beim Eurojackpot, hat es am Freitagabend keinen Hauptgewinner – „5 plus 2“ richtige Zahlen – gegeben. Kein Spieler in den 18 Teilnehmerländern habe beim Eurolotto am 29.11.2019 auf die richtige Zahlenkombination gesetzt, teilte die finnische Lottogesellschaft Veikkaus mit.

Bei der nächsten Spielrunde geht es nun um rund 23 Millionen Euro für einen Volltreffer. Vier Teilnehmern habe nur eine richtige Eurozahl zum Hauptpreis gefehlt. Für „5 plus 1“ gibt es in Rang zwei beim Eurolotto jeweils mehr als 450.000 Euro. Gewonnen wurde in Deutschland, Dänemark, Norwegen und Finnland.

Weitere Großgewinne gab es für fünf Spielende in Rang drei. Für fünf Richtige gehen jeweils rund 128.000 Euro nach Dänemark (2), Finnland (2) und Polen.