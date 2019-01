Eurojackpot steigt weiter: Zahlen vom 25.01.19

In der Freitags-Ausspielung, den 25.01.2019, beim Eurojackpot wurden am Abend in Helsinki die Gewinnzahlen gezogen. Die „5 aus 50“-Zahlen lauten 24, 25, 28, 35 und 48, die „2 aus 10“-Eurozahlen lauten 4 und 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Eurojackpot wurde zum vierten Mal hintereinander nicht geknackt und steigt deshalb zur nächsten Ziehung auf satte 49 Millionen Euro an. Drei Tipper – zwei aus Deutschland, einer aus Slowenien – erhalten in Rang zwei (5 plus 1 Richtige) jeweils rund 626.000 Euro. Vier Spielende (2 x Deutschland, Finnland und Norwegen) bekommen für 5 Richtige in Rang drei jeweils fast 166.000 Euro.