Eurojackpot steigt von 27 auf 37 Millionen Euro

Die Eurojackpot Zahlen vom Freitag, den 19.07.2019 sind gezogen. Der Jackpot im Eurolotto wurde wieder nicht geknackt. Zum dritten Mal in Folge gab es keine „5 plus 2“. Wie der Lotteriebetreiber mitteilte geht es nun bei der nächsten Spielrunde um 37 Millionen Euro in Klasse eins der Europa-Lotterie.

Der zweite Rang (5 plus 1) wurde zweimal geknackt. Je rund 870.500 Euro gehen nach Dänemark und Norwegen. Die dritte Klasse (5 Richtige) wurde dreimal geknackt. Jeweils fast 205.000 Euro gehen nach Deutschland, Dänemark und Niederlande.