Eurojackpot steigt auf Maximum

Die Eurojackpot Zahlen vom Freitag, 31.01.2020 sind da. Gewinnzahlen im Eurolotto lassen Jackpot im Eurolotto auf Maximum steigen.

Sieben Mal in Folge wurde der Eurojackpot nunmehr nicht geknackt. Jetzt hat er seine Höchstsumme errreicht. Bei der ersten Februar-Ausspielung geht es um satte 90 Millionen Euro, teilte die finnische Lottogesellschaft Veikkaus mit. In Rang zwei werden durch den Überlauf voraussichtlich rund 16 Millionen Euro erwartet.

Vier Volltreffer in Klasse zwei beim Eurolotto

Vier Lottospieler schrammten bei der fünften Ziehung des Jahres knapp am Hauptgewinn vorbei. In Klasse zwei gibt es für „sechs Richtige“ (5 plus 1) jeweils mehr 770.000 Euro.

Eurojackpot Gewinnzahlen werden immer einmal die Woche in Helsinki gezogen. Der Gewinntopf startet bei 10 Millionen Euro und ist bei 90 Millionen Euro gedeckelt.