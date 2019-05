Eurojackpot steigt auf 90 Millionen Euro

Auch heute Abend, Freitag 03.05.2019, wurde bei Eurojackpot kein Haupttreffer ermittelt. Unterdessen warten die Lotto-Spieler beim Eurolotto nun seit sieben Ausspielungen auf einen Gewinner im ersten Gewinnrang. Diese lange Phase hat dazu geführt, dass der Eurojackpot jetzt auf seine Höchstsumme bzw. bei seinen Maximalbetrag von 90 Millionen Euro angelangt ist.

Im finnischen Helsinki wurden am Abend die Gewinnzahlen 3, 9, 10, 19 und 42 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 7 ermittelt. In der Gewinnklasse zwei bei Eurojackpot genießt ein Tipper ungeteiltes Lotto-Glück. Ein Lottospieler aus Italien räumt allein im zweiten Rang den Großgewinn in Höhe von mehr als 2,7 Millionen Euro ab.