Eurojackpot steigt auf 32 Mio. €

Keine „5 plus 2“ richtigen Eurojackpot Gewinnzahlen bei der Ziehung am Freitag, den 06.09.2019: Der mit 21 Millionen Euro gefüllte Jackpot im Eurolotto ist am Freitag erneut nicht geknackt worden. Der Hauptgewinn wurde damit zwei Mal hintereinander nicht ausgegeben und wird kommende Woche bei rund 32 Millionen Euro liegen.

Die 2. Gewinnklasse (5 plus 1) sorgte bei der Ausspielung am Freitagabend in Helsinki dennoch für einen Millionengewinn. Eine 5-köpfige Tippgemeinschaft aus Finnland knackte den zweiten Rang mit fast 1,8 Millionen Euro. Nach der Aufteilung kann jeder der fünf Finnen dank der „6 Richtigen“ somit rund 360.000 Euro auf seinem Gewinnerkonto verbuchen.