Eurojackpot steigt auf 48 Millionen

Die Eurojackpot Zahlen für Freitag, 27.07.2019, sind gezogen. Kein einziger Eurolotto-Tipper in Deutschland und den 17 weiteren Teilnehmer-Nationen hatte die gezogenen Gewinnzahlen plus die beiden Eurozahlen zugleich in einem Feld angekreuzt gehabt.

So blieb der Eurojackpot bei der letzten Juli-Ziehung in diesem Jahr erneut unangetastet. Die nächste Eurojackpot-Gewinnchance ist am 2. August und dann geht es um satte 48 Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse, teilte der Lotto-Betreiber mit.

In Gewinnklasse zwei (5 aus 50 Gewinnzahlen plus 1 aus 10 Eurozahlen) gibt es sechs Gewinner – drei in Deutschland, zwei in Finnland und einer aus Spanien. An sie werden jeweils 307.109,20 Euro ausbezahlt. Derselbe Betrag geht an zwei Gewinner in Gewinnklasse drei (5 aus 50 Gewinnzahlen), die in Finnland und Schweden am Eurojackpot teilgenommen haben.