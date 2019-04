Eurojackpot nicht geknackt – Zahlen 5.4.2019

Lotto-Spieler in Europa bekommen nach der Ziehung der Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Freitag, 05.04.2019, eine neue Chance auf einen satten Millionengewinn: Der mit rund 29 Millionen Euro gefüllte Jackpot wurde auch bei der 3. Ziehung in Folge nicht geknackt. Der oberste Gewinnrang (5 + 2) im Eurolotto steigt deshalb zur nächsten Ausspielung (12. April) auf rund 39 Millionen Euro an.

In Helsinki wurden die Gewinnzahlen 22-31-43-44-50 plus die Zusatzzahlen (Eurozahlen) 1 und 9 gezogen. Dennoch gibt es zwei fette Großgewinne. Zwei SpielerInnen oder Tippgemeinschaften bekommen je rund 893.000 Euro aus der zweiten Gewinnklasse (5 + 1). Die beiden Glückspilze kommen aus Ungarn und Norwegen, wie die finnische Lotto-Gesellschaft Veikkaus am Abend nach der Ziehung mitteilte.

Der dritte Gewinnrang wurde siebenmal getroffen. Für die fünf Richtigen gibt es jeweils rund 90.000 Euro. Gewonnen wurde in Finnland, Dänemark, Italien, Norwegen (2) und Deutschland (2).

Eurojackpot-Zahlen werden einmal die Woche gezogen – immer am Freitag. Gegen 20 Uhr werden die Gewinnzahlen (5 aus 50 und 2 aus 10) in einem Lottostudio im finnischen Helsinki ermittelt. Die Chance auf den Hauptgewinn der Lotterie liegt bei etwa 1 zu 95 Millionen.