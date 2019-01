Eurojackpot nicht geknackt: Zahlen vom 18.01.2019

In der Freitags-Ausspielung vom 18.01.2019 von Eurojackpot wurden am Abend in Helsinki die Gewinnzahlen gezogen. Dir „5 aus 50“-Zahlen lauten 2, 9, 23, 36 und 47. Die „2 aus 10“-Eurozahlen sind die 2 und 9. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Eurojackpot steigt auf 38 Millionen Euro

Der Jackpot im Eurolotto wurde wieder nicht geknackt. Zum dritten Mal hintereinander hat es keinen Volltreffer gegeben – der Jackpot ist nun auf stolze 38 Millionen Euro angewachsen, teilte der Lottobetreiber mit. Vier Lottospieler aus Deutschland waren im zweiten Gewinnrang erfolgreich und gewinnen jeweils mehr als 440.000 Euro.