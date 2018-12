Eurojackpot nach Spanien: Zahlen vom 14.12.2018

Der Eurojackpot mit exakt 10 Millionen Euro wurde am Freitag, den 14.12.2018, geknackt und geht nach Spanien. Ein Tipper, eine Tipperin oder eine Tippgemeinschaft aus Südeuropa hat bei der 50. Ausspielung des Jahres mit den Zahlen 4, 14, 24, 26 und 30 sowie den beiden Zusatzzahlen 9 und 10 alles richtig gemacht und damit den Hauptgewinn abkassiert. Damit wurde der Topf gleich in der ersten Jackpot-Runde geknackt.

Die zweite Gewinnklasse sorgte am Freitag für drei neue „Halb“-Millionäre. Gleich zwei davon sind aus Deutschland, der Dritte kommt ebenfalls aus Spanien. Sie alle erhalten je 547.867,30 Euro für „5 plus 1“-Richtige.

10 Millionen Euro im Eurojackpot

10 Millionen Euro liegen nun wieder aktuell im Eurojackpot. Die nächste Ziehung der europäischen Lotterie findet am Freitag, 21. Dezember, statt. Gefragt sind die fünf richtigen Gewinnzahlen in Kombination mit den beiden Eurozahlen (5 plus 2). Die Ziehung findet gegen 21 Uhr in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.