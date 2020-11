Eurojackpot nach Niedersachsen

Eurojackpot bei Ziehung am 20.11.2020 geknackt – Glückspilz aus Niedersachsen räumt über 61 Millionen Euro ab.

Es ist der bislang höchste Gewinn im Eurolotto der in das Bundesland geht, teilte WestLotto mit. Eurojackpot startet nächste Runde wieder bei zehn Millionen Euro.

13 Eurojackpot-Großgewinne in Klasse 2 und 3

In der Gewinnklasse 2 freuen sich weitere Tipper aus Niedersachsen sowie Hessen, Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland über jeweils rund 826.000 Euro.

Jeweils rund 128.000 Euro werden in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Spanien, Dänemark, der Tschechischen Reublik und in der Slowakei in Rang drei gewonnen.