Eurojackpot mit 16 Millionen am Dienstag zu gewinnen

Die Gewinnklasse 1 bei Zahlenlotto Eurojackpot wurde Freitag (11. November) nicht geknackt. Kein Tipp enthielt die „sieben richtigen Gewinnzahlen“. Das bedeutet, dass der Eurojackpot steigt und bei der Ziehung am kommenden Dienstag, 15.11.2022, in Klasse 1 bei rund 16 Millionen Euro steht.

Halbes Dutzend Großgewinne nach Deutschland

Fünfmal wurde am Freitagabend die 2. Gewinnklasse geknackt, in Dänemark, Deutschland (3x) und Niederlande. Für „6 Richtige“ gibt es je 379.720 Euro. Zudem gibt es für drei deutsche „Eurojackpoter“ dank fünf Richtiger in der Gewinnklasse drei jeweils 356.908 Euro.