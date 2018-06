Eurojackpot Millionengewinne im Südwesten

Eurojackpot-Millionengewinne für Lottospieler im Südwesten Deutschlands: Mehr als 7,3 Millionen Euro gehen nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – jeweils.

Der riesige Eurojackpot mit 90 Millionen Euro wurde bei der ersten Ziehung im Juni (01.06.2018) nicht geknackt, dennoch gibt es neue Millionäre im Eurolotto: Drei Spieler oder Tippgemeinschaften – davon zwei aus dem Südwesten Deutschlands und einer aus Dänemark – bekommen je rund 7,3 Millionen Euro aus der 2. Gewinnklasse für „5 + 1“-Richtige. Die beiden deutschen Gewinner kommen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wie Westlotto mitteilte.

Jetzt 112 Millionen Euro in Klasse 1 und 2

Der erste Rang wurde indes erneut nicht geknackt. Zum 10. Mal hintereinander wurde kein Ticket mit den „sieben Richtigen“ (5 + 2) gezogen. Deshalb geht es bei der nächsten Ausspielung erneut um 90 Millionen Euro in Klasse eins.

Für die nächste Ziehung wird jetzt mit einem zweiten Jackpot in Rang zwei von rund 22 Millionen gerechnet. Heißt: Am kommenden Freitag (8. Juni) geht es jetzt sogar um 90 plus 22 Millionen Euro.

Eurojackpot zum 5. Mal auf Höchstgrenze

Der Eurojackpot ist seit Start der Lotterie vor sechs Jahren erst zum fünften Mal auf die maximale Höhe von 90 Millionen Euro angewachsen. Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Jackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Spieler teilten sich die Gewinnsumme und erhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Topf im Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland.