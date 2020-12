Eurojackpot am 04.12.2020 nicht geknackt – nächste Ziehung winken für richtige Gewinnzahlen bis zu 20 Millionen Euro.

In Deutschland wurde ein „5 plus 1“-Ergebnis erzielt, dass in Gewinnklasse 2 fast 1,8 Millionen Euro einbrachte, teilte die finnische Lotto-Gesellschaft Veikkaus mit.

Zudem gab es europaweit ein halbes Dutzend „Fünfer“. Jeweils rund 105.000 gehen nach Deutschland, Dänemark, Norwegen (2), Tschechische Republik und Slowenien.