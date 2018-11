Eurojackpot Lotto: Jackpot wieder nicht geknackt

Der Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro bei der Lotterie Eurojackpot ist bei der Ziehung am 09.11.2018 erneut nicht geknackt worden. Drei Lotto-Spieler aus Deutschland schrammten allerdings knapp am Hauptgewinn vorbei und teilen sich die Gewinnklasse zwei mit über 22,5 Millionen Euro.

Die Glückspilze aus Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen können damit einen fetten Millionengewinn einstreichen. Für „5 + 1“ erhalten die glücklichen Gewinner in Klasse 2 jeweils eine Summe von exakt 7.529.076,40 Euro.

Der Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro kann am kommenden Freitag, den 16. November nun die vierte Woche in Folge gewonnen werden (Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:95 Millionen Euro). Durch den erneuten Überlauf des Jackpot in der Gewinnklasse 2 bildet sich dort ein Jackpot von 22 Millionen Euro (Gewinnchance bei 1:6 Millionen).