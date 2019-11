Eurojackpot & Lotto: 90 und 15 Millionen Euro

Eurojackpot Gewinnzahlen am Freitag, dem 15.11.2019 bis zu 90 Millionen Euro wert. Richtige Lottozahlen können am Samstag, dem 16.11.2019 bis zu 15 Millionen Euro bringen.

400. Eurojackpot-Ziehung – Jackpot am Limit

Beim Eurolotto „Eurojackpot“ steht heute ein Ziehungs-Jubiläum an. Zum 400. Mal rollen im finnischen Helsinki die Lotto-Kugeln am Freitag, 15. November 2019, teilte WestLotto mit.

Passend zur Jubiläums-Ausspielung steht der Jackpot im Eurolotto in der obersten Gewinnklasse bei der maximalen Jackpothöhe von 90 Millionen Euro. Dies ist die neunte Jackpotperiode seit dem Start der Europa-Lotterie, wo dies der Fall ist.

Zuletzt war der Eurojackpot am Ende September geknackt worden. Fast 45 Millionen Euro gingen an einen Glückspilz aus Norwegen. Den letzten deutschen Gewinner im obersten Gewinnrang beim Eurolotto gab es am Ende Juni. Ein glücklicher Gewinner aus Bayern konnte sich dank sieben richtiger Gewinnzahlen über knapp 20 Millionen Euro freuen.

Viele Eurolotto Millionäre

In den bislang 399 Ziehungen machte Eurojackpot laut Angaben der Lotto-Gesellschaft insgesamt 226 Spielteilnehmer zu Millionären. Im Schnitt gibt es alle 1,77 Ziehungen einen neuen Eurojackpot-Millionär. Allein 76 Mal wurden Millionengewinne in achtstelliger Höhe von mindestens 10 Millionen Euro ausgeschüttet.

Deutschland ist und bleibt das Land mit den meisten Millionären. Bisher (Stand 8. November 2019) wurden insgesamt 118 Spielteilnehmer in einem der 16 deutschen Bundesländer durch die Lotterie Eurojackpot zu Millionären.

„Die Lotterie Eurojackpot ist ein wichtiger Bestandteil im europäischen und deutschen Glücksspielmarkt geworden“, so Andreas Kötter, Chairman der größten europäischen Lotterie.

Mehr als 300 Millionen Menschen in 18 Ländern – von Island bis Italien, von Spanien bis Polen – können jede Woche immer freitags auf Jackpots zwischen 10 und 90 Millionen Euro tippen und damit auf Millionen hoffen.

Lotto am Samstag (16. November 2019) – 15 Millionen Euro im Jackpot

Aber nicht nur im Eurolotto können an diesem Wochenende die Jackpot-Jäger auf fette Beute hoffen. Auch beim Klassiker 6aus49 gib es beim Samstagslotto einiges zu holen. Denn ein Doppel-Jackpot von zusammen rund 17 Millionen Euro wird erwartet.

Bundesweit gab es bei der Ziehung Mitte der Woche keinen einzigen Sechser. Deshalb liegen jetzt neben den 15 Millionen Euro im obersten Rang (Sechs richtige Lottozahlen mit Superzahl) rund 2 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse (Sechs richtige Lottozahlen).

Die Gewinnwahrscheinlichkeit mit einer Tippreihe beträgt hier etwa 1 zu 16 Millionen gegenüber 1 zu 140 Millionen für den Jackpot – ist also deutlich höher.