Eurojackpot legt auf 17 Millionen zu

Die aktuellen Gewinnzahlen der Eurojackpot Ziehung vom Dienstag, 13. Dezember 2022 sind da. Sie lauten:

5 aus 50 3 – 13 – 33 – 36 – 47

2 aus 12 3 – 11

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Eurojackpot steigt auf 17 Millionen Euro

Eurojackpot wurde am Dienstagabend nicht geknackt. An diesem Freitag (16.12.) warten nun in Gewinnklasse 1 rund 17 Millionen Euro.

Fünfmal Klasse 2 geknackt zu je 186.272 Euro nach Deutschland (4) und Spanien.

Viermal Klasse 3 getroffen zu je 131.311 Euro nach Deutschland (2), Norwegen und Polen.