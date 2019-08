Eurojackpot-Zahlen für Freitag, den 16.08.2019 sind gezogen. Der Jackpot im Eurolotto wurde wieder nicht geknackt und klettert zur nächsten Ausspielung auf seine Maximalsumme von 90 Millionen Euro.

Ein Lottospieler aus Finnland hat den zweiten Rang geknackt und ist jetzt um rund 2,6 Millionen Euro reicher. Vier Großgewinne zu jeweils mehr als 230.000 Euro gibt es in Klasse drei – einmal in Dänemark und dreimal in Deutschland.