Eurojackpot-Klasse 1 am 23.12.2022 nicht geknackt

Niemand hatte alle Gewinnzahlen bei der Eurojackpot Ziehung am Freitag, 23.12.2022 richtig. Der Eurojackpot steigt deshalb zur vorletzten Spielrunde 2022 am kommenden Dienstag auf rund 14 Millionen Euro an.

Die aktuellen Gewinnzahlen der Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 23. Dezember 2022 lauten:

5 aus 50 9 – 34 – 35 – 42 – 44

2 aus 12 6 – 11

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Zwei Eurojackpot-„Fünfer“ in Deutschland getippt

Gewinnklasse zwei wurde am Freitagabend zweimal getroffen. Je 863.885 Euro gehen nach Finnland und Polen.

Zweimal wurde auch Klasse drei geknackt. Beide „Fünfer“ wurden in Deutschland gespielt. Unter den Weihnachtsbaum flattern nun je 487.191 Euro.