Eurojackpot – Keine „5 plus 2“ am 11.10.2019

Bei der Eurojackpot Ziehung der Gewinnzahlen vom Freitag, den 11.10.2019 wurde kein Tipp mit „5 plus 2“ gespielt. Es gibt damit keinen Jackpot-Gewinner im Eurolotto, zum dritten Mal in Folge wurde damit der Hauptgewinn nicht ausgegeben.

Bei der nächsten Eurojackpot Ausspielung am Freitag (18. Oktober) werden im obersten Gewinnrang rund 39 Millionen Euro erwartet. Zwei Eurolotto-Spieler aus Ungarn und Island gewinnen in Klasse zwei (5 plus 1) jeweils mehr als 900.000 Euro.

Fünf weiter Tipper gewinnen im Eurolotto jeweils fast eine Viertelmillion Euro in Rang drei mit fünf Richtigen. Die glücklichen Gewinner kommen aus Deutschland (4x) und Spanien.