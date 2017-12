Eurojackpot Jahr 2018 startet mit 43 Mio.-Jackpot

Der Eurojackpot startet mit einem prall gefüllten Gewinntopf ins Jahr 2018. Bei der letzten Ausspielung in diesem Jahr gab es erneut keinen Hauptgewinner. Kein Lottospieler aus Deutschland und quer durch Europa konnte einen Volltreffer bei der Ziehung am Freitag (29.12.2017) vorweisen. Damit ist der Eurojackpot auch in der 5. Jackpot-Runde standhaft geblieben. Wie Lotto News mitteilte, werden zur ersten Ziehung im neuen Jahr am Freitag, den 05. Januar 2018, rund 43 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse erwartet.

Die aktuellen Zahlen der 52. Veranstaltung waren 16, 30, 33, 40, 43 und die beiden Eurozahlen 2 und 4. Drei Großgewinne wurden bei der letzten Spielrunde des Jahres noch abgeräumt. Richtig fettes Eurolotto-Glück hatte dabei ein Mitspieler aus dem Südwesten Deutschlands. Ein Baden-Württemberger knackt als Einziger den zweiten Rang und sahnt fast 1,7 Millionen Euro ab.

Ein Tipper aus Sachsen-Anhalt und ein Spieler aus Dänemark waren in der dritten Gewinnklasse erfolgreich. Sie gewinnen jeweils fast 300.000 Euro.