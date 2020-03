Eurojackpot Höchstgrenze fast erreicht

Der Eurojackpot hat nach der Ziehung der Gewinnzahlen am 21.03.2020 seine Höchstgrenze fast erreicht.

Der Jackpot im Eurolotto wurde nicht geknackt und steigt weiter an. Nächste Ziehung werden voraussichtlich rund 88 Millionen Euro in Klasse eins erwartet, teilte die finnische Lotto-Gesellschaft Veikkaus mit.

Der Eurojackpot ist gedeckelt und kann deshalb nicht ins Unendliche steigen. Die Höchstgrenze liegt bei 90 Millionen Euro – mehr geht nicht.

Vier Tipper gewinnen mit „5 plus 1“ gestern jeweils mehr als 580.000 Euro. Gewonnen wurde in Deutschland (3) und Ungarn. 13 Treffer gab es in Klasse zwei (5 Richtige). Gewonnen wurde in Deutschland (9), Finnland (2), Tschechische Republik und Norwegen.