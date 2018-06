Eurojackpot: Heute wieder 90 Millionen Euro zu gewinnen

Eurojackpot Ziehung am Freitag, den 22.06.2018: Die Jagd auf die 90 Millionen im Eurolotto-Jackpot geht weiter. Der Eurojackpot steht nun in der fünften Woche in Folge bei 90 Millionen Euro. Das ist einzigartig in der nunmehr sechsjährigen Geschichte. Wieder gibt es also 90 Millionen Euro zu gewinnen und zwar deshalb, weil der Gewinntopf seine Obergrenze erreicht hat und dann so lange bei dieser Summe stehen bleibt, bis ein oder mehrere Tipps die Klasse eins knacken.

Durch den erneuten Überlauf des Jackpots aus dem ersten in den zweiten Gewinnrang gibt es heute erneut einen Doppel-Jackpot. In der Gewinnklasse zwei warten dann noch einmal 24 Millionen Euro. Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:6 Millionen wieder eine tolle Chance auf einen Millionengewinn. Gegen 20 Uhr werden am Abend die Eurojackpot-Gewinnzahlen im finnischen Helsinki gezogen, Quoten werden etwa eine Stunde danach bekanntgegeben.