Eurojackpot heute randvoll gefüllt: 90 Mio. €

Der Eurojackpot ist heute randvoll gefüllt – Richtige Zahlen sind bei der Ziehung am Freitag, den 02. Februar 2018, bis zu 90 Millionen Euro wert. Eine neue Chance auf den Riesengewinn von 90 Millionen Euro haben Lottospieler an diesem Freitag, den 02.02.2018, im Eurojackpot. Am Abend werden in Helsinki die Gewinnzahlen gezogen. Der Eurojackpot ist neun Mal in Folge nicht geknackt worden und so auf seine Höchstsumme angewachsen, wie Lotto News berichtet.

Auch bei der letzten Ziehung hatte kein Spieler in den 18 Teilnehmerländern der europäischen Lotterie auf die richtigen Zahlen gesetzt. Der Hauptgewinn ist gedeckelt, mehr als 90 Millionen Euro sind beim Eurojackpot nicht drin. Neben den 90 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 (Gewinnwahrscheinlichkeit 1:95 Mio.) warten weitere 15 Millionen Euro in der Gewinnklasse 2 (Gewinnwahrscheinlichkeit 1:6 Mio.).

Im Eurojackpot liegen jede Woche garantiert mindestens 10 Millionen Euro. Die Ziehung findet immer freitags in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Die Eurojackpot-Spielformel lautet 5aus50 und 2aus10. Das heißt, der Jackpot wird mit fünf richtigen Zahlen und zwei Zusatzzahlen geknackt. Insgesamt können in zwölf Gewinnklassen Treffer erzielt werden. Der Spieleinsatz liegt bei zwei Euro pro Tipp.