Eurojackpot: Heute, 9. Februar neue Chance auf 90 Millionen Euro

Das gab es bei Eurojackpot noch nie zuvor. Die Jackpots beim Eurolotto liegen heute, Freitag den 09.02.2018, bei 90 Millionen Euro in der ersten und bei 27 Millionen in der zweiten Gewinnklasse. Wie Lotto News mitteilte, ist es in der Geschichte der Europa-Lotterie das erste Mal, dass die zweite Gewinnklasse in Kombination mit dem 90-Millionen-Jackpot so hoch anwuchs.

Bereits vergangenen Freitag war der Höchststand von 90 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse erreicht. Doch niemand hatte die richtigen fünf Zahlen mit den richtigen zwei Eurozahlen auf seinem Spielschein. Am Abend sind nun alle Augen auf das Lottostudio in Helsinki gerichtet – dem Ort, wo die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen stattfindet. Wird der Jackpot geknackt oder bleibt der Mega-Jackpot auch im 11. Anlauf unberührt?

Am Abend werden in Helsinki gegen 20 Uhr die Gewinnzahlen gezogen. Wer den riesigen Jackpot knacken will, muss seine Kreuze auf dem Tippzettel an sieben Stellen richtig setzen. Dabei müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Sollte dieses Kunststück mehreren Mitspielern gelingen, wird die Gewinnsumme geteilt. Seit dem Start des Eurojackpots vor gut 6 Jahren hat die europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern zum vierten Mal die Obergrenze erreicht. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen.