Eurojackpot: Heute 31 Millionen Euro zu gewinnen

Rund 31 Millionen Euro liegen aktuell im Eurojackpot. Die nächste Ziehung der europäischen Lotterie findet am heutigen Freitag, den 02. März 2018 statt. Wie Lotto News berichtet wurde der Gewinntopf im Eurolotto zweimal in Folge nicht geknackt.

Vor drei Wochen wurde der Eurojackpot zuletzt geleert. Eine Tippgemeinschaft im Norden Europas – aus Finnland – räumte 90 Millionen Euro ab. Es war das vierte Mal, dass ein Höchstgewinn bei der europaweiten Lotterie ausbezahlt wurde.

Bei der Lotterie können Lottospieler aus 18 Ländern mitspielen. Gefragt sind die fünf richtigen Gewinnzahlen in Kombination mit den beiden Eurozahlen. Die Ziehung findet am Abend gegen 20 Uhr in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt.