Die aktuellen Eurojackpot Gewinnzahlen der Ziehung vom Freitag, 26.08.2022 sind gezogen. Die 5 aus 50 Gewinnzahlen lauten 2, 6, 18, 29, 37. Die beiden Eurozahlen (2 aus 12) lauten 10, 12. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Der Eurojackpot wurde am Abend nicht geknackt. Bei der letzten August-Ziehung 2022 am kommenden Dienstag (30.08.2022) geht es jetzt um rund 19 Millionen Euro in Gewinnklasse 1.