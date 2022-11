Eurojackpot Gewinnzahlen vom 18.11.2022

Bei der Ziehung der Eurojackpot Gewinnzahlen am Freitag, 18.11.2022 warten beim Eurolotto auf die „7 Richtigen“ rund 26 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Die Eurojackpot-Zahlen werden gegen 20 Uhr am Abend in Helsinki gezogen.

Eurojackpot Gewinnzahlen vom 18. November 2022

5 aus 50 13 – 14 – 25 – 28 – 42

2 aus 12 11 – 12

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Eurojackpot nicht geknackt

Eurojackpot wurde bei der heutigen Freitagsspielrunde nicht geknackt. Nächste Ziehung am Dienstag (22. November) werden rund 32 Millionen Euro in Gewinnklasse 1 erwartet.

In Gewinnklasse 2 gab es am Abend einen Treffer zu 1.790.411 Euro. Gewinnklasse 3 wurde siebenmal geknackt (je 144.244 Euro).