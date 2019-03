Eurojackpot Gewinnzahlen vom 29.03.2019

In der Freitags-Ausspielung, den 29.03.2019, im Eurolotto Eurojackpot wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Die 5 aus 50-Hauptzahlen lauten 4, 9, 15, 24, 42. Die 2 aus 10-Eurozahlen lauten 8, 9. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Eurojackpot wurde nicht geknackt und steigt auf 29 Millionen Euro zur nächsten Spielrunde. Der zweite Rang (5 plus 1) wurde viermal geknackt. Rund 830.000 wurden jeweils in Deutschland (2), Dänemark und Kroatien gewonnen. In der Gewinnklasse drei (5 Richtige) gibt es sechs Gewinner. Jeweils fast 111.000 Euro gehen nach Deutschland (2), Finnland (2), Dänemark und Norwegen.

Als europaweite Lotterie kann der Eurojackpot in 18 Ländern gespielt werden: Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen. Die Gewinnzahlen werden immer freitags in Helsinki gezogen.

Aus insgesamt 50 „Haupt“-Zahlen werden beim Eurolotto fünf ausgewählt. Von den zehn Eurozahlen gilt es zwei anzukreuzen. Die Chance auf die „sieben Richtigen“ liegt bei etwa 1 zu 95 Millionen.