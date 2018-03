Eurojackpot mit fast 43 Millionen Euro in Berlin geknackt

Die Eurojackpot Zahlen wurden am Abend für Freitag, 09.03.2018 in Helsinki gezogen. Die 5 aus 50 Hauptzahlen im Eurolotto lauten 15, 23, 28, 33 und 36. Die beiden Zusatzzahlen „Eurozahlen“ sind die 4 und 7. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.

Eurojackpot von fast 43 Millionen Euro geht nach Berlin

Wie Lotto News berichtet wurde der Jackpot in Berlin geknackt. Der Hauptgewinn von fast 43 Millionen geht an einen Berliner Solotreffer: Exakt 42.670.719,30 Euro werden an einen Glückspilz in der Hauptstadt überwiesen. Nächste Ziehung startet eine neue Jackpot-Runde. Dann winken für „5 plus 2“ rund 10 Millionen Euro.

Insgesamt gab es 12 Großgewinne in Rang zwei und drei am Freitagabend. Alle wurden in Deutschland erzielt. Sechsmal rund 317.000 Euro gehen nach NRW (3x), Bayern (2) und Rheinland-Pfalz. Sechsmal rund 112.000 Euro gehen in Klasse drei an Glückspilze aus Bayern (2), Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.